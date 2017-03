A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) realizou curso para empresários de Gurupi com o tema Como lidar com as NR´s que mais impactam a Indústria nessa quinta-feira, 30/03, na sede local da Federação. A ação é realizada por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), uma iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que tem como objetivo apresentar aos empresários as normas e mostrar como os impactos que elas podem causar nas indústrias a fim de evitá-los.

A ação foi conduzida pelo consultor da CNI, Luís Carlos Martins, que apresentou os fatores pelos quais as NR´s 5, 6, 7, 9, 12,15, 16, 18, 24 e 35 geram tanto impacto no meio industrial, destacando os aspectos mais fiscalizados dessas normas e aquelas que costumam gerar dúvidas no meio empresarial. Na oportunidade, também foram feitas orientações a fim de informar e atualizar os profissionais de Saúde e Segurança no Trabalho e Recursos Humanos das indústrias, entre outros, sobre os itens fiscalizados nas NRs vigentes que mais têm gerado autuações pelos auditores-fiscais do Ministério do Trabalho.

“Importante lembrar que o cumprimento da legislação está ligado diretamente ao ambiente de negócios das empresas, uma vez que as leis trabalhistas impactam a gestão dos recursos humanos e a gestão financeira, consequentemente comprometendo os ganhos de produtividade”, observou Luís Carlos que falou ainda sobre a importância do associativismo para as indústrias.