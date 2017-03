O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) emitiu alerta amarelo a partir da 00h do dia 31 às 23h do mesmo dia para todo o Tocantins. As condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de tempestade de raios, chuvas intensas, vendavais e acumulados de chuva.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil orienta que em casos de Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes: Se proteja em local abrigado, longe de placas, árvores, postes de energia e objetos que podem ser arremessados.

Se estiver na praia, jamais fique na água. Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas.

Durante tempestades não atravessar áreas com correnteza de água, mesmo se estiver dentro de um veículo carro.

Não fique próximo às margens de rios e ribeirões, principalmente em regiões de relevo acentuado, montanhoso e pequenos vales, pois muitas vezes há temporais intensos sobre os topos e cabeceiras, gerando repentinamente grande quantidade de água num curto espaço de tempo.

Em casa de alagamentos/Inundações evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados.