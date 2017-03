A Domingueira do Sesc vai ter o forrónejo de Kaka Rius neste próximo domingo, dia 2 de abril, no Centro de Atividades da 502 Norte, a partir das 13 horas. A entrada no clube do Centro de Atividades custa R$ 10,00 para usuários e é gratuita para comerciários.

Kaka Rius é ex-componente da Banda Chilepe do Chinelo. Há 6 anos vem trabalhando em carreira solo, fazendo bailes, shows em festas agropecuárias, feiras, e outros locais. Com a sua banda completa, percorre todo o Brasil e, inclusive, já fez shows até fora do país. Seu estilo é o sertanejo dançante mesclado com o forró.

O forró sertanejado de Kaka Rius espera você e sua família na Domingueira do Sesc no Centro de Atividades de Palmas (502 Norte), a partir das 13h, deste domingo, dia 02 de abril.