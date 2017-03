Na noite desta quinta-feira, 30, por volta das 22 horas, as polícias militares do Estado do Tocantins e do Maranhão recuperaram vários aparelhos celulares e apreenderam um menor de idade na cidade de Aguiarnópolis/TO. Os aparelhos haviam sido roubados momentos antes na cidade de Estreito/MA.

A PMTO foi acionada logo após o cometimento de vários roubos nos quais dois indivíduos subtraíram celulares das vítimas, e que segundo informações, fugiram em uma motocicleta em direção à cidade de Aguiarnópolis. Imediatamente a equipe de militares empreendeu diligências no sentido de localizar os autores do delito no estado vizinho, Maranhão.

Ao passarem pelo trevo da TO-126, a equipe da PMTO se encontrou com a equipe do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Tocantins, que também havia sido acionada pela PM do estado do Maranhão.

Os militares do BPMA haviam interceptado os autores que abandonaram o veículo e adentraram no matagal. Sendo assim, as equipes da PMTO, PMMA, BPMA e Guarda Civil de Estreito fizeram varreduras no local e conseguiram encontrar um dos autores com quatro aparelhos de celulares e um relógio.

O menor de idade foi conduzido à Delegacia de Plantão em Estreito/MA, juntamente com os objetos roubados para os procedimentos cabíveis ao caso.