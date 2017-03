Quatro atletas tocantinenses, representarão o Brasil no Mundial de Tiro Prático com Rifle 2017 (First Rifle World Championship/2017), que acontecerá na cidade de Kubinka, na Rússia, entre os dias 25 de maio e 11 de junho. Estarão presentes representantes de 101 países e essa promete ser uma experiência única para os atletas representantes do Tocantins e milhares de espectadores em todo o mundo.

A participação dos atletas brasileiros na competição é de extrema valia para o desenvolvimento do esporte no país e para o aprimoramento de atividades relacionadas à Segurança Pública. Do Tocantins, os convocados são Roger Knewz, Mauro Knewz, Leonardo Ribas e Rafael Falcão.

O atirador, Mauro Knewitz, explicou que a equipe ainda não tem parâmetros comparativos para esse campeonato, já que esse é o primeiro. “A gente acompanha as provas do campeonato russo, sueco, americano, mas a gente não sabe exatamente qual a diferença técnica de um país para o outro, porque tem as características da competição que são bem diferentes umas das outras”, explicou.

O atirador também destacou a honra em participar do 1º Mundial. “É um orgulho muito grande poder representar o Estado e dessa vez em peso. Estamos em quatro atiradores na seleção principal e um reserva, sendo que quatro são do Tocantins. É uma satisfação muito grande representar não só o Estado, mas o País no 1º campeonato de rifle”, reforçou.

Um dos patrocinadores da equipe para esse Campeonato é a Loja Comando Tático, empresa especializada em artigos táticos e militares de Palmas. “Sabemos das dificuldades que os atletas podem encontrar para participar de um campeonato como esse e muitas vezes, essas dificuldades impossibilitam o desenvolvimento do esporte no País. Por isso, nós da Comando decidimos apoiá-los nesse momento. Queremos ver cada vez mais atletas alcançando grandes conquistas e isso só acontecerá com o apoio e incentivo necessários em qualquer esporte”, destacou o empresário, Marcos Cavalcante.

Os custos para os atletas concretizarem a participação no Campeonato são altos, por isso, eles ainda estão em busca de mais patrocinadores.

Sobre o Campeonato

Esse será o primeiro Mundial da história, organizado pela Internacional Practical Shooting Confederation (IPSC), exclusivo para Rifles. Uma modalidade dinâmica, muito difundida na América do Norte e Europa e que vem crescendo exponencialmente no Brasil nos últimos anos.

Sobre a Equipe

A equipe Tocantinense de Tiro Prático com Rifle, categoria Standard, foi criada no ano de 2016 para disputar o Campeonato Brasileiro daquela categoria, consagrando-se Campeã Brasileira já em sua primeira participação. (Comando Tático)