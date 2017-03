A regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) em Araguatins atende 25 municípios pertencentes ao território da cidadania, na região do Bico do Papagaio, por meio de uma equipe multidisciplinar distribuída em 14 unidades locais, que leva os serviços de assistência técnica e extensão rural a mais de três mil agricultores da região.

Divino Aureliano de Sousa Ferreira, de 39 anos, do povoado Macaúba, localizado a 40 km da área urbana de Araguatins, é um desses agricultores, que por meio da orientação técnica, vem conquistando resultados positivos com o cultivo de culturas consorciadas em sua propriedade. Em uma área de 19 hectares, muito bem aproveitados, ele planta banana, abóbora, mandioca e acerola, além de investir em lavouras de abacaxi, com uma produção de 70 mil frutos, da variedade pérola, e na criação de peixes em 15 tanques de viveiros escavados. Ele conta que para tocar o negócio tem o apoio do pai e de mais dois irmãos.

“Aqui trabalhamos em família e a diversificação tem sido o nosso foco. Com o plantio consorciado encontramos novas alternativas de renda, pois existe o escalonamento da produção de forma que não falta nada nas nossas terras. A colheita é vendida na porta da fazenda mesmo, na feira aos domingos, no comércio local, regional, ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para a cidade de Marabá, no Estado do Pará”, afirma o agricultor, acrescentando que o sucesso chega para quem tem persistência e corre atrás de mais conhecimentos.

“Nem tudo que a gente faz da certo, mas busco sempre soluções, sigo corretamente as orientações dos técnicos que me acompanham, me baseio em exemplos de outras pessoas, que estão dando certo, participo de intercâmbios e visito feiras, como a Agrotins, que tem sido um ponto fundamental para adquirir novos conhecimentos e troca de experiências. Acredito que primeiro temos que trabalhar com a cabeça e só depois com a força braçal, se não a gente vai trabalhar dobrado. O gosto para lidar com a terra herdei do meu pai, que é agricultor, e vou passar isso para os meus filhos”, conclui Divino.

Segundo o extensionista, Daniel Ferreira, da regional de Araguatins, o agricultor deve explorar ao máximo o potencial de suas terras e o Ruraltins estimula a diversificação conforme a realidade de cada um. “Todos os agricultores, assim como o Divino, devem estar abertos a novas tecnologias e técnicas de plantio para alcançar resultados cada vez melhores. Seguindo as orientações, o planejamento e cumprindo as etapas de manejo de cada cultura é possível aumentar a produtividade com o plantio consorciado em uma mesma área, obtendo assim redução de gastos e melhor aproveitamento do solo”, avaliou.

Extensão rural

Atualmente, o Ruraltins conta com 92 escritórios em todas as regiões do Tocantins, onde atuam 419 extensionistas. Os técnicos oferecem assistência e orientação quanto ao plantio e condução de lavouras para produção de grãos, cereais, frutas e hortaliças; criação de bovinos de corte e leite e pequenos animais (ovinos e caprinos); apicultura; piscicultura; projetos de irrigação; projetos de crédito rural das atividades agropecuária financiadas pelos bancos, principalmente Banco da Amazônia e Banco do Brasil.