Neste sábado, dia 1º de abril, acontece mais uma edição da Feijuca do Sesc, no Centro de Atividades da 502 Norte. O famoso cardápio brasileiro, a feijoada, será servida a partir das 12 horas E a animação ficará a cargo do Grupo Vassuncê.

A porção custa R$ 9,00 e a meia porção R$ 7,00, tanto para comerciários, quanto para usuários. A entrada no clube custa R$ 5,00 para usuários e é gratuita para comerciários.

O Grupo Vassuncê foi formado há mais de 08 anos na Capital. Tem como sua origem o samba de raiz. Possui um repertorio bem eclético, que vai de Chico Buarque a Zeca Pagodinho. Fazem parte do grupo, Nilson Adriano – flauta e sax; Marcelo Ramos – surdo; Pegmar – pandeiro; Ramiro