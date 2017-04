Em virtude do assassinato do subtenente da Polícia Militar, Milton Caetano da Silva, na manhã deste sábado, 1° de abril, durante um assalto em sua residência, a Federação das Associações de Praças Militares do Estado do Tocantins (FASPRA-TO), através de arrecadação coletiva entre os policiais e bombeiros militares, está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem souber o paradeiro dos criminosos.

A Faspra -TO pede que qualquer informação concreta que ajude as autoridades competentes a capturarem e prenderem os criminosos seja transmitida para o seguinte contato: (63) 99261 6013.

Entenda o Caso

O subtenente da PM, Milton Caetano, faleceu na manhã deste primeiro de abril vítima de assalto à mão armada em sua residência na quadra 904 sul em Palmas.

Segundo informações da PMTO, o delito foi perpetrado por dois indivíduos, os quais usando de arma de fogo dispararam e atingiram o policial militar no tórax e ainda feriram a sua esposa. Os autores fugiram levando consigo o automóvel de propriedade da família.

Apesar de ter sido encaminhado com urgência ao Pronto Socorro, infelizmente subtenente Caetano não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em nota divulgada pela manhã, o comandante Geral da PMTO, coronel Glauber de Oliveira Santos, afirma que, imediatamente aos fatos, foi disponibilizado pessoal para diligenciar e capturar os autores o mais rápido possível, inclusive contando com apoio de outras forças de segurança. O Comando decreta ainda três dias de luto em razão do trágico falecimento.

Com apenas 34 anos de vida, natural de Pernambuco, o subtenente Caetano da Silva, iniciou sua carreira na Polícia Militar do Tocantins em 2005 e era membro da Banda de Música da corporação. O policial deixa esposa e uma filha criança.

"A Faspra-TO se entristece profundamente diante da morte de mais um companheiro de farda, pai de família, homem integro e policial competente. A Associação, neste momento de consternação, transmite aos familiares do Subtenente Milton Caetano os mais sinceros sentimentos de pêsames e espera que Deus possa confortá-los e dar-lhes forças para superar esta enorme perda. A Federação também se coloca à disposição para auxiliar no que for necessário e no que estiver ao alcance da entidade", lamenta a Faspra.