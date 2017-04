O trabalho de retirada de um barco que afundou no Rio Araguaia durante o transporte de 24 bovinos durou cerca de 50 minutos e foi realizado pelo 2° Batalhão de Bombeiro Militar de Araguatins. Os mergulhadores localizaram a embarcação, nas proximidades do povoado São João, no Pará por volta das 14 horas de domingo, 02.

De posse das informações e com a ajuda de um sonar os bombeiros iniciaram as buscas submersas. Os militares marcaram o local com uma boia e realizaram mergulhos repetitivos a uma profundidade média de 7 metros. Para retirar o barco do fundo do rio os bombeiros amarram a embarcação que foi rebocada por dois barcos até a margem.

Entenda

Na última quarta-feira, 28, um barco de transporte de gado afundou no rio Araguaia, em Araguatins, extremo norte do Tocantins. Os bombeiros foram acionados para busca e resgate do barco pelo proprietário da embarcação que fazia o transporte de 24 animais quando afundou. Apenas dois animais sobreviveram.