A deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO) recebeu a confirmação do Fundo Nacional de Segurança Pública do empenho de recurso no valor de R$ 248.183,54 para a construção da sede própria da Companhia do Corpo de Bombeiros de Taquaralto. Esse recurso é fruto de emenda individual da parlamentar para os Bombeiros.

Além disso, há uma emenda de bancada impositiva que foi sugerida pela democrata e aceita pelos demais parlamentares federais para a segurança pública no valor de R$ 84 milhões para 2017.

Essa emenda de bancada visa atender as polícias Civil e Militar e o Corpo de Bombeiros. Há o projeto para a construção da “Cidade da Polícia Civil” do Tocantins, em Palmas. A proposta integra todos os serviços prestados pelas 16 delegacias especializadas de Palmas, além da Central de Flagrantes, 1º Distrito Policial de Palmas, modernizando as instalações e proporcionando aos policiais um ambiente mais adequado ao trabalho da categoria e melhor atendimento à população. Também está prevista a construção do Instituto de Genética Forense, que visa modernizar a estrutura da perícia-médica e agilizar os laudos periciais.

No mesmo sentido, a emenda atende a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na construção de Batalhões para dinamizar e melhorar o atendimento à população, nos trabalhos ostensivos, preventivos e de defesa civil. As aquisições de material bélico e viaturas para a Polícia Judiciária atenderão os policiais que estão na área operacional e os novos policiais que estão prestes a finalizar o curso de formação. Quanto aos bombeiros, a emenda quer adquirir veículos e embarcações para atenderem as demandas da região.