Durante o último fim de semana, por meio de ações ostensivas, equipes da Polícia Militar apreenderam e retiraram de circulação sete armas de fogo das mãos de criminosos, proporcionando mais tranquilidade à comunidade de quatro cidades do Tocantins. Durante as ações, cinco suspeitos foram presos.

Na noite da última sexta-feira, 31/03, na Rodovia TO-222, município de Araguaína, o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas – BPMRED prendeu um indivíduo acusado de porte ilegal de arma de fogo e com mandado de prisão em aberto. No veículo em que o suspeito trafegava os policiais apreenderam uma carabina calibre 44, um revólver calibre 38, e algumas munições.

A PM recebeu informações que o veículo trafegava pela rodovia e que passaria no Posto Rodoviário Estadual Jacuba, região de Araguaína. No veículo estaria um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Os policiais realizaram o cerco e uma equipe de Força Tática interceptou o automóvel na altura do KM 07 e realizou abordagem.

No carro estava o foragido, outro homem, uma mulher e uma criança. As armas de fogo e as munições estavam no interior do veículo. Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia e apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.

Mais uma arma apreendida em Araguaína

Já na madrugada desta segunda-feira, 03/04, também na cidade de Araguaína, a Polícia Militar retirou de circulação mais uma arma de fogo e prendeu um indivíduo de 18 anos. Em poder do suspeito os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 57, calibre 7,65, com carregador, além de oito munições calibre 32.

O jovem portava uma arma de fogo e teria ameaçado a ex-namorada e uma funcionária na Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Setor Araguaína Sul. De acordo com a funcionária o jovem chegou ao local armado e bastante agressivo, ameaçando a jovem que recebia atendimento e os funcionários do local.

A PM foi acionada e prendeu o jovem no momento em que ele saia do local. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal, momento em que os policiais localizaram a arma de fogo e as munições em seu poder. O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Palmas

No domingo, 02, por volta das 17h, em um bar localizado na Quadra 603 Norte em Palmas, um indivíduo de 20 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de posse ilegal de arma de fogo. Com o suspeito os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições intactas.

O jovem bebia com outro indivíduo no bar quando foi surpreendido pela ação da PM, que realizou abordagem no local. Ele ainda tentou esconder a arma de fogo, sendo detido e preso. Suspeito e material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia.

Miracema

Também no sábado, 02/04, no município de Miracema, depois de uma denúncia anônima, a PM apreendeu um revólver calibre 32 com três munições deflagradas, além de uma motocicleta CG 125 Fan ES, de cor preta. O material foi abandonado na Avenida C do Setor Flamboyant I, por dois indivíduos suspeitos que fugiram ao perceberem a aproximação policial. Os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia.

Paraíso do Tocantins

Na cidade de Paraíso do Tocantins, na madrugada de sábado, 02, um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar depois de ameaçar com uma arma de fogo a ex-companheira, 25 anos. Em poder do suspeito os policiais localizaram uma garrucha calibre 22, com dois cartuchos intactos, além de um canivete de pressão.

Uma equipe da PM realizava patrulhamento de rotina na Avenida Bernardo Sayão com a Rua L-02, centro da cidade, quando observou a discussão entre um casal e resolveu abordá-los. A mulher disse aos policiais que está separada do indivíduo e foi surpreendida por ele no momento em que estava com seu novo namorado no interior da residência. O acusado teria apontado a arma de fogo para a mulher e a ameaçado.

O indivíduo foi submetido à busca pessoal, momento em que os policiais encontraram a arma de fogo e o canivete. Os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde o homem foi autuado porporte ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica.