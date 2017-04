Com investimentos em políticas de conciliação, a Comarca de Guaraí contabilizou, desde a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), em julho de 2016, 717 audiências realizadas e R$ 1.017.895,13 em acordos.

Comarca de 3ª Entrância, o Cejusc de Guaraí conta com a atuação de uma equipe composta por sete pessoas, entre elas servidores, estagiários e conciliadores. Um grupo de voluntários, sendo dois deles do Juizado Especial Cível e Criminal, também auxiliam nos trabalhos permitindo a realização das audiências de conciliação em até três salas simultaneamente.

Segundo o diretor do Foro e o coordenador do Centro, juiz Fábio Costa Gonzaga, o bom desempenho pode ser atribuído à adoção da cultura de pacificação pela sociedade e dedicação dos servidores e colaboradores. “A população aos poucos está se conscientizando de que a conciliação pode ser uma excelente alternativa. A consequência direta é o crescimento do número de acordos atingidos. O trabalho da equipe é outro fator que tem influenciado muito. Tanto servidores quanto conciliadores voluntários não têm medido esforços para prestar um serviço de qualidade à comunidade”, disse.

A advogada Vagna Carla Alves Costa, atua como conciliadora voluntária na Comarca e ressaltou a satisfação em colaborar com o Centro. “Os Cejuscs representam a Justiça do futuro. Estou orgulhosa em poder dar a minha contribuição a este novo modelo de prestação jurisdicional. Temos que absorver a nova mentalidade baseada na cultura do atendimento eficaz e na célere resolução do conflito”, afirmou.

O empresário Nelson Maciel foi um dos jurisdicionados atendidos pelo Cejusc de Guaraí. Para ele, “o centro veio como um ponto de apoio para nós, que estávamos sem acreditar que teríamos êxito em receber os valores referentes a nossos títulos executivos extrajudiciais, mas, por meio da conciliação, resolvemos nossas questões em 80% dos casos. O melhor é que os inadimplentes também foram muito receptivos com esta ideia, e muitos deles nos procuraram antes mesmo da audiência para efetuar o pagamento dos seus débitos, ou seja, apenas com a entrega da carta convite”, comemorou.

Dando sequência aos trabalhos em torno da busca pela pacificação social, para o mês de abril estão agendadas 267 audiências.