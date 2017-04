Acontecerá nesta próxima sexta-feira, 7, a partir das 9 horas, a 1ª edição do Bazar Solidário em prol dos hóspedes da Casa de Apoio Vera Lúcia. A iniciativa é do Centro Oncológico de Palmas, que é um dos parceiros permanentes da Casa há cinco anos. O bazar faz parte da comemoração ao Dia Mundial da Saúde e ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, 7 e 8 de abril respectivamente.

A diretora do Centro, Suzana Saade informa que já foram arrecadados muitos produtos de entre amigos e com profissionais da área médica, mas as pessoas da comunidade em geral também podem contribuir com roupas, calçados, acessórios, etc.

Os produtos serão comercializados, a partir de R$ 5,00 com vendas somente à vista. O dinheiro arrecadado será usado para ajudar na manutenção de alguns itens permanentes utilizados pelos hóspedes da Casa de Apoio Vera Lúcia.

Casa de Apoio

A Casa de Apoio está localizada a cerca de 300 mts do Hospital Geral de Palmas (HGP), e recebe pessoas que estão em Palmas para acompanhar pacientes internados em hospitais públicos da Capital. Em 2017 foram mais de 20 mil estadias na Casa. No local, os hóspedes recebem as três refeições diárias, além de suporte psicológico, assistência social, entre outros. Além da verba do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setas), a Casa tem o apoio permanente de voluntários em diversas áreas.

Bazar

Centro Oncólogico de Palmas (Atrás da Câmara Municipal de Palmas)

Data: 7 de abril, a partir das 9h