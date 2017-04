​O deputado federal César Halum (PRB-TO) foi condecorado com a medalha do Mérito Desportivo Militar em reconhecimento à sua atuação como presidente da Comissão do Esporte, da Câmara dos Deputados, no ano de 2016. Criada pelo decreto nº 5.958, de 07 de novembro de 2006, a medalha é destinada a militares e civis brasileiros que tenham se destacado em competições desportivas nacionais e internacionais ou que tenham prestado relevantes serviços ao desporto militar do Brasil.

Halum recebeu a honraria das mãos do ministro da Defesa, Raul Jungmann, e destacou a importância dos incentivos ao desporto militar e os resultados obtidos pelos atletas de alto rendimento nas últimas competições esportivas. “Essas vitórias foram fruto da aptidão, do esforço e da determinação individual de cada um deles, mas também do trabalho silente desenvolvido por outros brasileiros e brasileiras, no apoio eficaz a atletas e a equipes”, destacou.

O deputado citou também que a comenda é o reconhecimento do trabalho prestado por todos os servidores da Comissão do Esporte, que em conjunto têm feito com que o esporte no país cresça cada dia mais. Na avaliação do parlamentar o ano de 2016 foi muito difícil e conturbado para o cenário político brasileiro. “Porém apesar de todas as circunstâncias, temos plena convicção de que muitas sementes boas foram plantadas ao longo dos trabalhos e certamente bons frutos serão colhidos pelo esporte brasileiro nos próximos anos”, assegurou.

Dentre as principais execuções do último ano vale ressaltar a intensa discussão que o colegiado desenvolveu em torno do Plano Nacional do Desporto, que consolidará, finalmente, uma política a longo prazo para o setor.