O mágico e humorista chileno Maurício Dollenz estará em Palmas no próximo sábado, 8. Ele apresenta ao público tocantinense o show “Stand Up Magic” em duas sessões, às 20 horas e 21h30, no anfiteatro do Colégio São Francisco, em Palmas. A produção local do show é da “EMI Produções”.

De acordo com Maurício Dollenz, o espetáculo é baseado em todas as vivências, experiências e viagens pelo mundo realizadas por ele, onde conta sua história profissional de uma forma divertida e perspicaz. “Transformo algumas dessas anedotas em truques mágicos e outras em textos de stand-up comedy”, adianta.

O entretenimento de Maurício Dollenz é único no mundo, pois transita entre stand up comedy e demonstrações de magia. "Eu conheci mágicos que têm técnicas parecidas, mas eles não fazem humor", justifica. O foco principal do entretenimento é a interatividade com o público, onde ele chama as pessoas no palco e as fazem participantes do show.

Ingressos

O valor do ingresso é de R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia), à venda nas Óticas Carol ou pelos sites www.bilheteriarapida.com.br. Até a próxima quinta-feira, 6, serão vendidos ingressos promocionais no valor de R$ 25,00 pelo site www.tonolucro.com.br. A classificação é livre.

Perfil

Ator, clown, ilusionista, prestidigitador e comediante stand-up, Maurício Dollenz já completa 14 anos de experiência, o que faz do artista um especialista em manipulação de cartas e conduta humana, transformando-se em um habilidoso “ladrão de palco”.

Apresentando o seu show em três idiomas, viajou por mais de 25 países por todo o mundo nos quais se destacam Chile, Espanha, México e Brasil onde marcou presença em alguns programas de televisão líderes de audiência, como no programa “Domingão do Faustão”, da Rede Globo.

História

Cursou teatro no Chile, na Universidade ARCIS no ano de 2001, onde desenvolveu e aprofundou seu amor pela arte da interpretação. Foi discípulo do maior mágico chileno da atualidade, o Mago Fernando Larrain, com quem aprendeu truques, técnicas, segredos e mistérios que permeiam o mundo da mágica. Participou de inúmeros congressos e campeonatos para posteriormente fundar a primeira Escola de Magia em Valencia, Espanha.Atualmente reside no Brasil, onde trabalha com empresas, realiza workshops e shows.