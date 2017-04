A bancada federal do Tocantins, sob a coordenação do senador Vicentinho Alves (PR) e com as presenças dos deputados federais Dulce Miranda (PMDB), Josi Nunes (PMDB), Lázaro Botelho (PP) e Vicentinho Júnior (PR), reuniu-se nesta terça-feira, 4, às 10 horas, em Audiência com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para solicitar celeridade na liberação de recursos provenientes de emenda da bancada no valor de R$ 84,6 milhões.

Na audiência, ficou definido que os recursos atenderão as três corporações policiais do Tocantins: Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, por intermédio da aquisição de viaturas, armamentos, munição e equipamentos de inteligência.

Ficou definida, ainda, a utilização dos recursos para aquisição de equipamentos de vídeo-monitoramento para os municípios de Araguaína, Gurupi e Porto Nacional.

O ministro informou que está aguardando a definição da área econômica do governo quanto ao alcance dos cortes orçamentários recém anunciados para adotar todas as providências necessárias para a celebração do convênio e liberação dos recursos.

Além dos parlamentares federais, participaram da Audiência o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, o secretário de Segurança Pública do Tocantins, Carlos Simoni, o secretário de Representação do Tocantins em Brasília, Renato Assunção, o capitão Edivam Jesus Silva, da Polícia Militar do Tocantins, o coronel Reginaldo Leandro Silva, chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins e o chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Bruno Caligaris.