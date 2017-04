Dirigentes municipais de educação, prefeitos, vereadores, técnicos das secretarias de educação, diretores, coordenadores pedagógicos, professores e membros de conselhos estadual e municipal de educação participaram nesta terça-feira, 4, em Palmas/TO, da abertura do X Fórum da Undime. O encontro tem o objetivo de contribuir para efetivação de políticas públicas educacionais destinadas à rede municipal de educação e o fomento ao regime de colaboração do ensino público.

Com o lema “Gestão da Educação: regime de colaboração como inovação e mudança”, o fórum serve de espaço para o aprofundamento do debate pela busca de uma educação pública de qualidade. Presente no encontro, o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, desejou boas vindas aos participantes e falou da importância do evento.

Políticas públicas efetivas

“Fóruns como da Undime são fundamentais para a busca de políticas públicas efetivas na área da educação, pois o desenvolvimento da rede de ensino passa pela atuação de cada secretário. A ATM sempre está de portas abertas para atuar como parceiro na busca de soluções para a gestão pública, seja na educação, seja em qualquer área de atuação da administração municipal. Que todos possam absorver da melhor forma possível os conhecimentos aqui disponibilizados”, disse Mariano. O fórum é realizado no auditório da ATM, Manoel de Paula Bueno.

O presidente do Conselho Estadual de Educação, Josiel Gomes dos Santos, frisou aos dirigentes municipais a necessidade de viabilizar a efetivação dos conselhos municipais de educação. O reitor em exercício da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Luís Eduardo Bovolato, revelou que a universidade busca se aproximar cada vez mais dos Municípios tocantinenses, ao primar pelo desenvolvimento local.

Por sua vez, o secretário municipal de Educação de Palmas, Danilo de Melo, destacou a urgência por uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos entre União, Estados e Municípios, enquanto a secretária de Estado da Educação, Vanessa Zavarese, fomentou entre os participantes a discussão do regime de colaboração entre os entes federados pela melhoria do ensino público.

Fórum

O fórum discute ainda a gestão da educação municipal, a excelência da Educação com Qualidade, a implementação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o financiamento e valorização dos profissionais, o Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros temas. De acordo com a programação, estão previstos também momentos destinados a atendimento institucional por parte do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Ao término do encontro, os dirigentes municipais votarão nos membros da diretoria executiva da Undime para os próximos dois anos. O fórum segue até quinta-feira, 6.