A Saúde Pública do Tocantins aguarda a liberação de recursos na ordem de R$ 140 milhões que estão previstos no Orçamento 2017, por meio de emendas impositivas de bancada. Na tarde desta terça-feira, 4, parlamentares e gestores estaduais se reuniram com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para definir a aplicação desses recursos e agilizar o processo de liberação.

Os valores serão destinados ao incremento do Teto de Média e Alta Complexidade (Teto Mac) com aplicação em três frentes: R$ 120 milhões na gestão da rede hospitalar estadual, composta por 18 hospitais; R$ 16 milhões na rede hospitalar e ambulatorial dos 139 municípios e R$ 2 milhões na gestão da hemorrede.

O secretário de saúde explicou que essa emenda, inédita para o Estado, terá grande impacto no atendimento à saúde da população, pois será aplicada, principalmente, em materiais, medicamentos, cirurgias, insumos e suprimentos de toda a rede hospitalar estadual. Com a melhoria da rede municipal haverá também uma significativa redução de demanda nos hospitais da rede estadual.

“O ministro tem sido muito receptivo aos pleitos do Tocantins, pois tem visto o trabalho e o esforço da equipe de saúde do Estado. Durante a reunião ele contatou o ministro do Planejamento para fazer a solicitação desse recurso parcelado em oito vezes, de maio a dezembro. Ele também destacou como positivo o fato da proposta do governador Marcelo Miranda e da bancada destinar parte dos recursos à melhoria da saúde em todos os municípios”, afirmou o secretário Musafir.

Participantes

Estavam presentes o senador Vicentinho Alves (PR), os deputados federais Lázaro Botelho (PP) e César Halum, as deputadas federais, Josi Nunes (PMDB), Dulce Miranda e Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM), o secretário de Saúde do Tocantins, Marcos Musafir e o chefe do Escritório de Representação do Tocantins em Brasília, Renato Assunção. (Secom-TO)