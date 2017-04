No início da manhã desta quarta-feira, 5, policiais civis do Núcleo de Inteligência da 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Araguatins, comandados pelo delegado Eduardo Morais Artiaga e com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreenderam 30 kg de maconha, próximo ao município de Palmeiras do Tocantins.

Conforme o delegado, as equipes da 10ª DRPC obtiveram informações de que um indivíduo, em um ônibus de turismo, estaria trazendo um grande carregamento de entorpecente de Goiânia para o Tocantins. Com base nas informações, os policiais civis realizaram diligências e conseguiram identificar o referido veículo, o qual foi abordado, quando passava pelo posto da PRF, em Palmeiras do Tocantins.

Após a realização de buscas, os agentes da 10ª DRPC localizaram e apreenderam, 43 tabletes de maconha, que totalizaram 30 kg da droga, os quais estavam acondicionados em uma bolsa e em uma caixa de papelão. Ainda na ocasião, foi constatado que o entorpecente estava sendo transportado por um adolescente infrator de 17 anos de idade.

Em seguida, o menor e a droga foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis, onde foram adotadas as providências cabíveis.