A Ausemiaus, movimento voluntário criado em Palmas/TO com o intuito de estimular a proteção e o bem-estar dos animais, realiza dia 10, na Capital, uma "Feirinha de Adoção". O evento será das 9h às 13h, na Clínica Veterinária Paula Lima, localizada na 307 Sul, Av LO 09, Lote 11.

Para adotar um patudinho é necessário ser maior de idade, ter renda fixa, casa murada ou apartamento telado. No dia da adoção, precisa-se levar comprovante de endereço, documento com foto e ainda, assinar o termo de Guarda Responsável, após breve entrevista. As medidas são importantes como garantia de que o animal estará em lar seguro.

O movimento informa que não serão aceitos animais resgatados por terceiros