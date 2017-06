O Ministério Público Estadual (MPE), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Araguaína, ofereceu denúncia criminal, nesta sexta-feira, 2, em desfavor do comerciante autônomo Luiz Soares Gomes por tentar assassinar dois moradores de rua, no último dia 24 de maio, na cidade de Araguaína/TO. Além da tentativa de homicídio triplamente qualificado, o MPE quer que o acusado seja condenado ainda por porte ilegal de arma de fogo.

Consta na denúncia que o acusado disparou em via pública, utilizando-se de arma de fogo, com intenção de matar Ronevaldo Gomes da Silva e Kaique Bezerra de Oliveira, este último conhecido como “Mudinho”, por possuir deficiência da fala. Os dois foram atingidos em regiões vitais do corpo e socorridos pelo Samu. Em estado grave de saúde, passaram por cirurgia e continuam internados no Hospital Regional de Araguaína com graves lesões.

Além de considerar que o crime teve motivação torpe, simplesmente por desprezar moradores de rua, o promotor de Justiça Leonardo Gouveia Olhê Blanck entendeu que o acusado se utilizou de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e praticou o crime com requintes de crueldade, evidenciado pela reiteração dos disparos. (Ascom MPE)