Nesta última quinta-feira, 1º de junho, equipe do 2º Pelotão da Polícia Militar do destacamento de Cristalândia, em parceria com o Naturatins de Lagoa da Confusão, realizou a abordagem de um veículo Saveiro, na TO-255, transportando 95 kg de pescado das espécies pirarucu e tucunaré, sem o comprovante de origem e a autorização ambiental para o transporte.

A equipe do Escritório Regional de Lagoa da Confusão foi acionada e emitiu uma multa de R$ 3 mil, além da apreensão das caixas de isopor, do pescado e dos equipamentos de pesca transportados pelo condutor, que teve ainda o veículo apreendido.

O superintendente de Gestão Ambiental do Instituto, Natal César Castro, falou da operação, agradecendo o apoio do Naturatins. "Nós parabenizamos a atuação do destacamento de Cristalândia e da equipe do Naturatins de Lagoa da Confusão. A parceria com a Polícia Militar tem sido um apoio fundamental para o sucesso do monitoramento e coibição de infratores em todo o Estado. As operações de fiscalização das equipes do Instituto junto com nossos parceiros permanecem sendo realizadas e tem obtido grande êxito. Nos contamos muito, também, com a colaboração da população, por meio da denúncia anônima de qualquer outro tipo de crime ambiental", disse.

De acordo com informação do supervisor do Naturatins de Lagoa da Confusão, Evandro Ramos, no momento da abordagem haviam dois passageiros na companhia do motorista do veículo, que se evadiram do local. "No momento da autuação o motorista informou que os peixes foram pegos no rio Douradinho, no município de Lagoa da Confusão. Então apreendemos o pescado que estava bem acondicionado e encaminhamos para doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e a Associação Lar dos Idosos de Cristalândia".

Entre a operação de fiscalização até o momento da entrega da doação do pescado, além do supervisor da unidade do Naturatins de Lagoa da Confusão, participaram também os fiscais ambientais Marcos Luz e Maria Pereira, para que todo os peixes pudessem se adequadamente destinados.