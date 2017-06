A Polícia Civil, por intermédio da 5ª Delegacia de Palmas prendeu, na noite do último sábado, 3, Danilo S. R., Luiz F. da R. S. e Alberto J. R. A.. Eles são acusados de assaltar um estabelecimento comercial, localizado, as margens da TO 050, na madrugada de sábado e foram capturados, quando se encontravam no Setor Santa Bárbara e também no Jardim Aureny III, região Sul da Capital.

Conforme o delegado, a ação que resultou na prisão dos três indivíduos teve início, por volta das 15h de sábado, quando os policiais civis estavam em diligências, visando dar cumprimento a dois mandados de prisão preventiva em desfavor de Danilo e Luiz F., os quais são acusados pela prática de vários crimes, em Palmas.

No momento da prisão de Luiz F., os agentes apreenderam em poder do mesmo, um veículo Gol, de cor prata, bem como a quantia de R$ 859,00, em dinheiro. Em seguida, os policiais foram até a residência de Danilo, no Jardim Aureny III, onde apreenderam um veículo Siena, de cor prata, que havia sido utilizado no assalto ao comércio, horas antes.

Ao serem questionados pela autoridade policial sobre o assalto, os indivíduos confessaram participação no crime, segundo a pm, e levaram os policiais civis até o local um matagal, próximo a uma ponte, localizada no Setor Bertaville, onde os agentes encontraram e apreenderam uma espingarda calibre de pressão, adaptada para o calibre 22, um simulacro de pistola, além de duas bala clavas, usadas para praticar o roubo.

Em seguida, os investigadores foram até um lava-jato, no setor Santa Bárbara, onde localizaram um veículo Gol, prata e no interior do carro encontraram dois televisores e, no escritório do comércio, três aparelhos celulares, sendo que tudo estava sob a responsabilidade de Alberto J. R..

Diante dos fatos, os três foram encaminhados à Central de Flagrantes de Palmas, onde eles foram autuados em flagrante por associação criminosa, roubo e receptação. Na oportunidade, o delegado também deu cumprimento aos mandados de prisão em desfavor de Danilo e Luiz F.. Após os procedimentos cabíveis, os três indivíduos foram recolhidos À carceragem da Casa de Prisão Provisória de Palmas, (CPPP), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.