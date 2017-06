A Bahia Farm Show 2017 se confirma como uma das maiores feiras agrícolas brasileiras ao bater, pelo quarto ano consecutivo, a marca de R$ 1 bilhão em negócios. Em um balanço parcial, no final da tarde do último sábado (3), os organizadores classificaram como satisfatório o saldo dos negócios fechados pelos expositores ao longo dos cinco dias de feira. Os dados consolidados serão divulgados na próxima semana. O Complexo Bahia Farm Show 2017 recebeu um público de cerca de 60 mil pessoas entre os dias 30 de maio e 03 de junho.

Durante a coletiva, o presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Celestino Zanella, reforçou sobre a contribuição do agronegócio para a retomada econômica brasileira como fator de incremento dos negócios durante a feira. “Embora os dados ainda precisem ser consolidados com as instituições financeiras e expositores, adiantamos que ultrapassamos a marca de R$ 1 bilhão de negócios ainda na sexta-feira, 2”, afirmou.

A feira proporcionou uma experiência de repasse de conhecimento com cerca de 20 palestras e debates sobre assuntos que fazem parte do dia-a-dia do agricultor, a exemplo do potencial hídrico do oeste da Bahia, cobrança do Funrural e do lançamento da primeira cultivar de algodão transgênico de fibra longa.

Os organizadores ressaltaram os avanços conquistados nesta edição. “Tivemos um aumento de 15% de novos expositores e o retorno de 10% que passaram pela feira em outras edições. Também recebemos expositores e visitantes de outros países, confirmando o processo de internacionalização da feira”, explicou a coordenadora, Rosi Cerrato. Outro ponto destacado foi a maior diversificação de produtos e serviços oferecidos em ramos diferentes do agronegócio, como imobiliário e entretenimento. Importante para o contexto econômico-social, a feira gerou três mil empregos diretos e indiretos.

A Bahia Farm Show 2018 já tem data confirmada. Será realizada de 29 de maio a 02 de junho.