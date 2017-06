A 3ª edição do Rally Baja Jalapão 500 foi bem sucedida em todas as etapas, desde a recepção aos competidores até a premiação. Com o total de 1019 quilômetros de percurso, sendo 634 quilômetros de especiais cronometradas, a prova mostrou por que é uma das preferidas do calendário do off-road nacional e coroou as equipes mais constantes entre os 39 veículos que estiveram na disputa deste final de semana, 3 e 4 de junho, nas Motos, Quadriciclos e UTVs, válido para a 5ª e 6ª etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country.

Neste último domingo, os competidores deixaram São Félix do Tocantins, entraram novamente no Parque Nacional do Jalapão e retornaram à Palmas, local de partida do certame no sábado. O piloto Ricardo Martins, a bordo da Yamaha YZ450 venceu os dois dias de disputas com o tempo total de 7h21m54s e é o bicampeão (2015/2017) do Rally Baja Jalapão 500.

"Trabalhamos para isso e foi uma grande conquista. A prova foi excelente e tudo ocorreu como previsto, sabia que a resistência tanto da moto como a física faria a diferença", comemorou Ricardo Martins, de Palhoça (SC).

O piloto Denísio Nascimento com o navegador Idali Bosse com o Can-Am foi o primeiro colocado entre os UTVs, ele concluiu com o tempo de 04h33m11s. "A prova foi incrível, o Henrique Arena e toda a equipe da organização fez uma prova ótima. Um bom treino para o Rally dos Sertões foi sensacional", elogiou o catarinense Denísio, de Brusque (SC).

O estreante Leonardo Beleza esteve ao lado do experiente Rogério Almeida, representantes do Ceará, e conquistou a terceira posição na geral entre os UTVs e primeiro na categoria Super Prodution. "É uma competição dura, mas muito show a prova, muito técnica, foi um grande aprendizado. A experiência do navegador ajudou bastante!", comentou o piloto Leonardo.

"É a primeira vez que estou correndo o Baja Jalapão 500, mas já conheço a região de passarem por outras provas do Sertões e é sempre muito bom estar voltando ao velho e temido Jalapão. E nosso foco foi utilizar a prova como treino para o Sertões em agosto", disse Rogério Almeida.

O Baja Jalapão 500 é uma realização de Arena Promoções e Eventos, tem patrocínio da Can-Am e Divino Fogão, apoio Hotel Girassol Plaza, Capim Dourado Shopping, Prefeitura Municipal de São Félix do Jalapão, Prefeitura Municipal de Palmas e Governo de Tocantins. A supervisão é da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

Resultado do segundo dia (primeiros colocados):

Motos

1) 6 Ricardo Martins, Yz450, Yamaha, (1) SPD, 03h11min26

2) 2 Jean Azevedo, Honda, (2) SPD, 03h13min46

3) 1 Gregório Caselani Azevedo, Honda, (3) SPD, 03h18min36

4) 3 Tunico Maciel, CRF 450x, Honda, (1) PDA, 03h25min18

5) 14 Marco Antonio Pereira, (2) PDA, 03h36min20

UTVs

1) 120 Lucas Barroso/ Breno Resende, (1)UTV-PRDA, 03h20min02

2) 108 Denísio Nascimento/Idali Bosse, Can-Am, (1)UTV-PRT, 03h22min50

3) 114 Edinardo Filho/ Lauro Sobreira, Can-Am X3, (2) UTV-PRT, 03h26min55

4) 110 Euclides Benvenuti Jr/ Marcos Pastein, (3)UTV-PRT, 03h33min09

5) 111 Matheus Sales, Polaris, (1)UTV-SPDA, 03h37min56

Resultado acumulado do Rally Baja Jalapão 500 (primeiros colocados):

Motos

1) 6 Ricardo Martins, Yz450, Yamaha, (1) SPD, 07h21min54

2) 2 Jean Azevedo, Honda, (2) SPD, 07h26min44

3) 3 Tunico Maciel, CRF 450x, Honda, (1) PDA, 07h34min41

4) 1 Gregório Caselani Azevedo, Honda, (3) SPD, 07h42min32

5) 14 Marco Antonio Pereira, (2)PDA, 08h05min35

UTVs

1) 108 Denísio Nascimento/Idali Bosse, Can-Am, 7h56min02

2) 114 Edinardo Filho/ Lauro Sobreira, Can-Am X3, (3) UTV-PRT, 08h00min51

3) 109 Leonardo Beleza/ Rogerio Almeida, RZR turbo, (1) UTV-SPDA, 08h21min39

4) 117 Edu Piano / Solon Mendes, (3)UTV-PRT, 8h26min11

5) 111 Matheus Sales/ Gabriel Dall Agnol, (2)UTV-SPDA, 8h26min39

Quadriciclos

1) 40 Geison Pinheiro Belmont, BRP Can-Am Renegade 1000, 21h00min00

Carros

1) 309 Luiz Facco / Humberto Ribeiro, Mitsubishi Triton SPORT RS, 13h00min00