Acontece logo mais às 19 horas no auditório do Centro Integrado de Cultura e Arte (CUICA) – campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins (UFT), a estréia do espetáculo “Auto de Nossas Marias” na abertura do “IV Cartão Postal – A cidade como estratégia de Pesquisa”.

Com direção da professora Renata Patrícia Silva, do curso de Teatro da UFT e com os acadêmicos da Universidade da Maturidade (UMA) e do curso de Teatro como atores, o espetáculo retrata o cotidiano das várias “Marias” e reforça a imagem guerreira, típica das mulheres brasileiras.

O espetáculo é fruto da parceria entre a UMA e o curso de Teatro e já está no segundo semestre consecutivo aprovado em primeiro lugar no Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX).