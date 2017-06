O governador Marcelo Miranda abre oficialmente, nesta segunda-feira, 5, às 19h30, no auditório do Palácio Araguaia, a 23ª Semana do Meio Ambiente do Tocantins e premia os vencedores da primeira edição do Prêmio Mérito Ambiental. A iniciativa é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), e visa homenagear pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado por meio de projetos ou trabalhos que estimulem, defendam ou executem ações em favor da preservação e defesa do meio ambiente no Estado do Tocantins.

Ao todo, serão entregues 19 prêmios (comenda ou troféu, acompanhados de certificado) aos vencedores em seis categorias: Comenda Jornalismo Ambiental (três outorgas a produções jornalísticas – textual, televisiva e radiofônica, com premiação do autor e veículo que realizou a publicação); Troféu Responsabilidade Ambiental (seis outorgas empresas, universidades, organizações não governamentais, associações, entidades civis e profissionais da área ambiental); Comenda Boas Práticas Sustentáveis (três outorgas a proprietários rurais ou agricultores familiares); Troféu Escola de Educação Ambiental (três outorgas a unidades escolares, públicas ou privadas); Troféu Cidade Sustentável (três outorgas para gestões municipais); Troféu Mérito Ambiental (uma outorga a comitê de bacia hidrográfica).

Já a Semana do Meio Ambiente vai contar com palestras técnicas nos dias 6 e 7. Durante a programação será apresentada a versão final Plano Estadual de Resíduos sólidos e, também, temas importantes, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), ICMS Ecológico, entre outros.