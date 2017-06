Após o término da 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, nesta segunda-feira, 5, os vereadores de Paraíso do Tocantins realizaram visitas ao Cemitério Bom Jesus (Setor Oeste) e Memorial Parque (saída para Chapada de Areia). As visitas tiveram o intuito de observar de perto o atual estado dos locais.

Estiveram presentes na oportunidade, o presidente da casa, vereador JC (PMDB) e os vereadores: Josefa Araújo (PMDB), Adriano Moraes (PPS), Marcílio Pedreiro (PMDB), Paulo Sérgio Diniz (PSC), Vanessa Alencar Pinto (DEM), Whisllan Maciel (PSDB) e Professor Deley (PSC).

O primeiro local a receber os vereadores, foi o Cemitério Bom Jesus, o mais antigo da cidade, que se encontra atualmente com poucas vagas para novas covas, situação essa que deixou os parlamentares preocupados.

Já no Cemitério Memorial Parque a situação é bem diferente, sendo que o mesmo não está sendo utilizado efetivamente pela comunidade. No local os vereadores presenciaram algumas benfeitorias que estão sendo realizadas pelo poder público, como limpeza e roçagem, além de escavações para túmulos.

Após as visitas, os vereadores decidiram que irão se encontrar com representantes do Poder Executivo para debater sobre o assunto e buscar soluções, no sentido de que novos sepultamentos sejam cessados no antigo cemitério e que sejam realizadas melhorias no novo, para o uso efetivo do mesmo.