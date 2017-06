Os vereadores e servidores da Câmara de Palmas estiveram na manhã desta terça-feira, 6, no Hemocentro da quadra 301 Norte, para uma ação que visa incentivar a doação de sangue. Os parlamentares e colaboradores presentes se prontificaram a realizar os exames necessários e ainda falaram sobre a importância desse gesto.

“Eu me sinto realizada. Essa parceria entre a Câmara e o Hemocentro nos deu a oportunidade de estar aqui participando desta ação e isso é muito bom porque doar sangue é doar vida, ser solidário com o próximo”, destacou a vereadora Vanda Monteiro.

Para doar é preciso estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial com foto, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de idade necessitam de uma autorização formal e da presença do responsável para poder doar. A idade limite para a primeira doação é 60 anos.

Além da captação de sangue, o Hemocentro também faz o cadastro para doadores de medula óssea. O vereador Juscelino, fez os exames para doar sangue e também se cadastrou para a doação de medula. Ele se prontificou a ajudar. “É um gesto que todo brasileiro deveria fazer, porque salva vidas”, pontuou.

Bárbara Calaça, diretora técnica da unidade, afirmou que em junho são realizadas diversas ações de incentivo à doação, em todo o país, e que a presença dos parlamentares contribui muito com a visibilidade que o gesto necessita. “A Câmara aqui junto com a gente é importante porque os vereadores são os representantes do povo, e conhecem muita gente. Então, essas ações acabam trazendo outras pessoas e isso é muito bom”, frisou.

Os servidores da Casa de Leis também deram exemplo de solidariedade. Alguns já eram doadores, outros faziam a doação pela primeira vez. No entanto, o que vale é a intenção de ajudar ao próximo, como destacou a servidora Lucivânia Oliveira Cavalcante, que é doadora há três anos. “Comecei a doar em 2014 e nunca parei, tenho até a carteirinha”, disse.

Hemocentro de Palmas

O Hemocentro fica localizado na quadra 301 Norte, conjunto 1, lote 2, próximo ao Detran. De segunda a sexta-feira, funciona das 7h às 18h, e aos sábados das 7h ao meio-dia. Mais informações sobre os endereços das unidades de coleta de todo o estado podem ser conferidas pelo telefone 0800 642 8822 ou através do site da Hemorede (http://saude.to.gov.br/atencao-a-saude/hemorrede/).

A unidade da Capital sempre está precisando de doações e muitas vezes passa por dificuldades para encontrar doadores com tipos sanguíneos específicos, como o O negativo (O-), que é considerado raro. Por isso mesmo a ações como a parceria com a Câmara de Palmas, que incentivam a doação, são tão necessárias