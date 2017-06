Nesta próxima quarta-feira, dia 7, Araguaína sediará o 4º Encontro Especial da Pessoa com Deficiência Visual. O evento, que acontece das 10 às 15 horas, no clube da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), pretende reunir mais de 100 participantes, entre alunos, ex-alunos, pais e profissionais da Educação de Araguaína e região. Na programação, estão previstas palestras motivacionais, momentos de socialização, roda de conversa com psicólogos, show de talentos e sorteio de brindes.

O objetivo do encontro é promover momentos de lazer e socialização entre os cegos e seus familiares, além de favorecer a autoestima dessas pessoas em seu processo de inclusão e aceitação junto à sociedade. Outro ponto importante do evento será orientar as famílias quanto ao processo de reabilitação, escolarização e mobilidade das pessoas com deficiência visual.

Na área educacional, serão discutidos também os desafios que os cegos enfrentam na prática, objetivamos desenvolver um cenário educacional e social que respeite os direitos dos deficientes visuais no exercício da cidadania.

O encontro é uma realização da Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Educação - Núcleo de Apoio Pedagógico aos Deficientes Visuais de Araguaína/Diretoria de Ensino Especial.

Programação

9h às 10h - Recepção e acolhida dos participantes;

10h às 11h – Abertura do evento com a leitura do cerimonial feita por alunos cegos e apresentações culturais;

11h às 11h30 - Palestra Motivacional;

11h30 às 12h30 - Almoço;

12h30 às 13h30 - Momento de socialização com roda de conversa e brincadeiras no parquinho e piscina para as crianças;

13h30 às 14h30 - Show de talentos;

14h30 às 15h - Sorteio de brindes.