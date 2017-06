O Arraiá da Amizade apresenta neste ano um novo formato. Gurupi vai se transformar num polo da região Sul do Estado, em festa junina, que vai receber grupos de cidades vizinhas. Além disso, as escolas e bairros serão inseridos no evento para envolver mais adolescentes e jovens. O número de quadrilhas será no mínimo duas vezes maior em relação a 2016. A festa acontecerá entre os dias 22 e 24 de junho.

“Queremos continuar a tradição de um arraiá forte e isso só acontece quando as oportunidades alcançam toda a comunidade. Vamos oferecer todas as condições para novas quadrilhas se apresentarem”, destaca o diretor de Cultura, Silon Santos.

O Artesanato de Gurupi marcará presença com o espaço destinado à exposição e comercialização. O Turismo também terá o seu espaço, divulgando as potencialidades da região.

Grupos de Palmas também abrilhantarão o evento com participações especiais. As quadrilhas da APAE e dos Idosos mais uma vez se apresentarão, como já é tradição.