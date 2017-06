A culinária afrodisíaca é indicada para homens e mulheres que gostam de surpreender e manter acesa a chama da paixão e do amor, através de alimentos que estimulem o apetite sexual. É neste contexto que o Restaurante Raízes Gastronômicas realiza na próxima segunda-feira, 12, o Especial dos Namorados. O evento oferece um menu degustação com iguarias estimulantes, rodada de vinho ou espumante, decoração temática e música ao vivo, a partir das 21 horas, no Hotel Casa Grande, em Palmas/TO. Além do jantar romântico, o Especial dos Namorados oferece ainda pacotes especiais para hospedagem que inclui café da manhã.

Até mesmo o cardápio é especialmente preparado, divido em Preliminares (entrada), Peripécias Libidinosas (prato principal) e Depois do Prazer (Sobremesa). Os nomes sugestivos dos pratos também entram na brincadeira, como o Consomê Estimulante, Salada Sedução, Sabor e Potência, Vou Comer Você Inteiro e Prazer Picante. De acordo com a chef de cozinha Ruth Almeida, todos os pratos são preparados com acompanhamento de nutricionista, que orientou sobre ingredientes que contribuem com o aumento do fluxo sanguíneo, liberação dos hormônios e que potencializam as sensações de prazer e a sustentação da libido, melhorando a qualidade da prática sexual.

Pratos

Ruth Almeida lembra que os pratos são considerados afrodisíacos porque apresentam formas e cores estimulantes, além de alimentos que despertam a libido. “A pera pode representar o corpo feminino, a maçã é considerada o fruto proibido, de tentação. Enquanto o gengibre possui ação estimulante que ajuda a prolongação da função erétil, as castanhas dão energia e o chocolate ajuda na produção de serotonina, que melhora o humor e o bem-estar, provocando sensação de prazer”, descreve.

Idealizadora do evento, a chef de cozinha Ruth Almeida foi classificada em 2º lugar no reality show “Cozinheiros em Ação”, do canal GNT. Atualmente, ela lidera o restaurante Raízes Gastronômicas em Palmas, que trabalha com culinária regional.

Preliminares (entrada):

- Consomê estimulante: Sopinha de queijo com gengibre e noz moscada

- Salada sedução: Figo, pêra, damasco, castanha do Pará, tomate cereja, queijo fresco e molho de menta e hortelã.

Peripécias Libidinosas (prato principal):

- Vou comer você inteiro: Rosbife de filé mignon ao pesto com manjericão, nozes, gorgonzola e parmesão, acompanhada de creme de batata e queijo.

- Sabor e potência: Medalhão de peixe filhote com molho de açaí, castanha de baru, castanha de caju, legumes grelhados e crispy de alho poro.

Depois do prazer (sobremesa):

- Prazer picante: Bolo de chocolate com brigadeiro e frutas vermelhas com calda de frutas