A escolinha de futebol do 1º Batalhão da PM em Palmas teve um final de semana especial ao sagrar-se campeã no Campeonato Estadual de Futebol nas categorias sub-15 e sub-13, no último sábado e domingo, dias 3 e 4, no campo do 1º Batalhão e na Escolinha do Flamengo da Quadra 606 Sul, em Palmas. Com o título a equipe de atletas do sub-15 irá participar da Copa 2 de Julho, em Salvador (BA).

Sub-15

No sábado, 3, a equipe do sub-15 recebeu no campo do 1º Batalhão da PM, o time do Gurupi Esporte Clube. Após ter vencido o jogo na casa do adversário com o placar de 1x0, a equipe do 1º Batalhão precisava do empate para conquistar o título. Apesar da vantagem, os atletas jogaram com garra e confirmaram o favoritismo conquistando o título com o placar de 4x1. A brilhante participação do time ainda contou com o reconhecimento de Gabriel Pinheiro, eleito melhor jogador da competição, de Eduardo Neres, melhor goleiro, e do sargento Araújo, eleito melhor técnico da competição.

Sub-13

Já no domingo, 4, a equipe do sub-13 decidiu o campeonato estadual da categoria contra a equipe do Flapalmas. Após terem vencido o primeiro confronto por 3x1, os atletas repetiram a dose vencendo por 4x2. Além do título, a equipe conquistou os prêmios de melhor artilheiro da competição com 12 gols para o jogador Meyzon Feitosa, melhor jogador para Matheus Boaventura e melhor técnico para sargento Nelson.

No final do mês, os atletas do sub-15 estão a caminho de Salvador (BA) para disputar a Copa 2 de Julho que é organizado pela Federação Baiana de Futebol e acontece de 1º a 15 de julho, na capital baiana.