Policiais Civis da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), efetuaram, no início da tarde desta terça-feira, 6, a prisão de Carlos A. M. da R., de 38 anos, suspeito de envolvimento no homicídio do subtenente da Polícia Militar, Milton Caetano da Silva. O suspeito foi capturado, mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva.

De acordo com informações do delegado João Sérgio Vasconcelos Kenupp, responsável pela operação, as investigações realizadas pela Polícia Civil identificaram que no dia 1º de abril deste ano, Carlos teria transportado em seu veículo, outros indivíduos suspeitos de envolvidos na morte do policial militar.

No decorrer das investigações, o delegado João Sérgio Kenupp representou, junto ao Poder Judiciário, pelo mandado de prisão preventiva de Carlos, que foi expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas. Com a ordem judicial em mãos, os agentes da DHPP intensificaram as buscas e conseguiram identificar o paradeiro do homem, o qual se encontrava na casa de uma prima, no setor Morada do Sol.

Com base nessas informações uma equipe da DHPP foi até o local e efetuou a prisão de Carlos, sendo o mesmo conduzido à Delegacia. Após os procedimentos cabíveis, o indivíduo foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.