O tradicional concurso de quadrilhas de Tocantinópolis acontecerá entre os dias 14 e 18 de junho no Quadrilhódromo da Beira Rio. Esse ano, o “Arraiá da Alegria” terá recorde de apresentações. Ao todo serão 35 quadrilhas divididas entre os grupos A, B e Especial. As apresentações iniciam sempre as 19h, e como sempre, terá entrada gratuita.

Serão R$ 34 mil reais em premiações. Também serão premiados com troféus as vencedoras de cada categoria. Os primeiros dias serão dedicados às apresentações culturais das escolas do município e participações especiais de quadrilhas da região. Shows com artistas locais serão destaque durante o evento.

O festival é realizado pela Prefeitura e organizado pela Coordenação Municipal de Cultura, contanto ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias Municipais.

Confira o cronograma das apresentações

Dia 14/06 (Quarta-feira)

19h: Abertura Oficial;

19h20: Banda Municipal de Tocantinópolis;

19h30: Escola Municipal Novo Aeroporto;

19h40: APAE de Tocantinópolis;

19h50: Escola Mun. Walfredo Campos Maia;

20h: Centro Educacional Nossa Escolinha;

20h10: Centro de Ensino Médio Darcy Marinho;

20h20: Quadrilha Raízes da Juventude – Estreito/MA;

20h50: Quadrilha Asa Branca – Nazaré/TO;

21h20: Quadrilha Arrasta Pé Cum-Cum-Ká – Gov. Edson Lobão/MA;

21h50: Quadrilha Junina Saia Rodada – Axixá/TO;

22h30: Quadrilha Encanto do Luar – Araguaína/TO.

Dia 15/06 (Quinta-feira)

19h10: Creche Mun. Maria de Lourdes;

19h20: Escola Mun. Alvino Nunes;

19h30: Escola Mun. Antônio Farias;

19h40: Escola Mun. Manoel de Sousa Lima;

19h50: Escola Est. Pe. Giuliano Moretti;

20h: Universidade Federal do Tocantins;

20h10: Quadrilha Junina Macunaíma – Axixá/TO;

20h40: Quadrilha Junina Nova Cangaceiro de Açailândia – Açailândia/MA;

21h10: Quadrilha Junina Vuco-Vuco – Tocantinópolis/TO;

21h40: Quadrilha Junina Matutos do Rei – Açailândia/MA;

22h10: Quadrilha Junina Koroné – Balsas/MA;

22h40: Quadrilha Junina Saco Furaco – Araguaína/TO.

Dia 16/06 (Sexta-feira)

19h:10 ONG Amigo Animal;

19h20: Escola Est. Aldenora Alves Correia;

19h30: Escola Est. XV de Novembro;

19h40: Centro de Ens. Médio Darcy Marinho;

19h50: Centro de Ens. Médio Darcy Marinho;

20h: Quadrilha Junina Caipiras da Serra – Açailândia/MA;

20h30: Quadrilha Pegada Junina – Itinga/MA;

21h: Quadrilha Junina Arranca Toco – Araguaína/TO;

21h30: Quadrilha Tikom de Tudo – São Miguel/TO;

22h: Quadrilha Junina Projovem – Tocantinópolis/TO;

22h30: Quadrilha Nação Junina – Palmas/TO;

23h: Quadrilha Mocidade Junina – Grajaú/MA.

Dia 17/06 (Sábado)

19h10: Quadrilha Girassol do Cerrado – Palmas/TO;

19h45: Quadrilha São João das Palmas – Palmas/TO;

20h15: Quadrilha Coronéis da Sucupira – Palmas/TO;

21h05: Quadrilha Junina Asa Branca do Sertão – Codó/MA;

21h40: Quadrilha Pizada da Buritina – Palmas/TO.

22h15: Quadrilha Caipiras do Sertão – Palmas/TO;

22h50: Quadrilha Caipiras do Borocoxó – Palmas/TO;

23h20: Quadrilha Pula Fogueira – Palmas/TO;

23h55: Quadrilha Arrasta Pé do Liberdade – Palmas/TO;

00h30: Quadrilha Mastigado da Jumenta – Palmas/TO;

01h05: Quadrilha Cafundó do Brejo – Palmas/TO.

Dia 18/06 (Domingo)

19h10: Quadrilha da Melhor Idade – Tocantinópolis/TO;

19h45: Quadrilha dos Ferros – Tocantinópolis/TO;

20h20: Quadrilha Fulô do Mandacaru – Palmas/TO;

20h55: Quadrilha Fogo na Cumbuca – Palmas/TO;

21h30: Quadrilha Junina Arrasta Pé – Imperatriz/MA;

22h05: Quadrilha Luar de Santo Antônio – Palmas/TO;

22h40: Quadrilha Encanto Luar – Palmas/TO;

23h15: Quadrilha Estrela do Sertão – Palmas/TO;

23h50: Apuração e Resultado Final.