Estão abertas as inscrições para o Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos Estados Unidos (EUA), que oferece curso intensivo a educadores que atuam nas escolas públicas brasileiras. Para o Tocantins, foram disponibilizadas 17 vagas de um total de 497.

A iniciativa é da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e tem como objetivo capacitar professores de língua inglesa da educação básica, em efetivo exercício, além de estreitar as relações entre o Brasil e os EUA.

Para se inscrever é necessário encaminhar a documentação solicitada pelo edital até 15 de julho. O programa oferecerá aos escolhidos curso de seis semanas em uma universidade nos Estados Unidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, com atividades acadêmicas e culturais.

Os candidatos, cujas inscrições forem deferidas, passarão pelo teste de proficiência de língua inglesa TOEFL ITP, que será ofertado em todas as capitais brasileiras. A inscrição para o TOEFL ITP acontecerá de 24 a 28 de julho e a aplicação do teste de 31 de julho a 12 de agosto. O resultado está previsto para ser divulgado em setembro deste ano e o início das atividades acadêmicas nos EUA está previsto para o início de 2018.

Os professores finalistas receberão passagem aérea internacional de ida e volta; ajuda de custo, no valor de US$ 500; reembolso da taxa de solicitação de visto (MRV) no valor de US$ 160; seguro saúde; transporte, alojamento, alimentação; taxas escolares; materiais didáticos a serem utilizados nos cursos, além de passagem aérea nacional e hospedagem para participação na orientação pré-partida.

O edital completo está disponível na página eletrônica da Capes.