A arte tocantinense consolidada por mãos habilidosas de artesãos com especialidade em capim dourado estará mais uma vez em destaque. Nos próximos dias 7 a 10 de junho, o Sebrae Tocantins vai levar três expoentes artesãos para participarem da 15ª edição da Feira Agro Centro-Oeste Familiar, promovida pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia.

"Com essa missão, queremos continuar a valorização do artesanato tocantinense, possibilitar a geração de renda e melhoria da qualidade de vida dos artesãos tocantinenses”, afirmou o superintendente do Sebrae Tocantins, Omar Hennemann. Os artistas são de Ponte Alta do Tocantins (Região do Jalapão), Dianópolis e Novo Jardim (Região Sudeste). Eles terão a oportunidade de divulgar sua arte e fazer negócios, com peças de biojóias, objetos de decoração e utilitários de Capim Dourado.

A Feira

O Agro Centro-Oeste Familiar é realizada desde o ano 2000. O evento surgiu como um projeto de extensão com o propósito de proporcionar oportunidades de negócios e acesso ao conhecimento. A partir de 2005, o enfoque da feira se voltou para a agricultura familiar, devido às limitações que os agricultores enfrentam, principalmente relacionadas à baixa diversificação dos sistemas de produção. Para ampliar as possibilidades de aumentar a renda familiar, o artesanato foi incluído no formato do evento, alcançando resultados muito expressivos.