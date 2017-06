Depois de consolidados os dados das propostas repassadas pelas instituições financeiras e expositores, a Bahia Farm Show 2017 encerrou com uma marca histórica, ao alcançar R$ 1,531 bilhão em volume de negócios. A feira, realizada em Luís Eduardo Magalhães (BA), se confirma como uma das maiores do Brasil e reforça a importância do agronegócio nacional como o setor que mais vem contribuindo com a retomada do crescimento econômico brasileiro. Realizada entre os dias 30 de maio a 03 de junho, no Complexo Bahia Farm, recebeu um público total de 63.326 pessoas, que conferiram em um só espaço as principais inovações em tecnologia do setor agrícola.

O presidente da Bahia Farm Show e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Celestino Zanella, acredita que as oportunidades de negócios e as experiências trocadas entre os expositores, agricultores e profissionais ligados à cadeia do agronegócio são fatores que garantem o sucesso da Feira. “Os negócios estavam represados pela dificuldade que o setor do agronegócio atravessava. Agora, com o retorno das chuvas e as lavouras apresentando bons resultados, o setor começa a reagir e retomar o seu lugar. Os produtores estão mais eficientes, porque tem investido mais em tecnologia, e essas soluções, eles buscam na Bahia Farm Show. Os resultados apresentados comprovam isso, pois, se comparado aos anos anteriores, registramos um aumento relevante de negócios fechados e prospectados”, enfatiza.

A organização também reforça a importância da transferência de conhecimento e dos debates que trazem mais força às demandas para levar mais produtividade para os pequenos, médios e grandes agricultores. “Inovamos ao incorporar na programação temas que levam mais conhecimento aos agricultores no campo, como o debate sobre o potencial hídrico do oeste da Bahia, amparada em uma pesquisa que vem sendo financiada pelos agricultores, o lançamento da primeira cultivar de algodão transgênica de fibra longa, produzida em nossa região pela Fundação Bahia, a cobrança injusta do Funrural, além da vinda dos deputados baianos que realizaram uma sessão itinerante da Assembléia Legislativa dentro da feira”, afirma um dos organizadores da Bahia Farm Show e vice-presidente da Aiba, Luiz Antônio Pradella.

Ao avaliarem a realização de mais esta edição, os organizadores ressaltaram os avanços para a internacionalização da feira e o espaço que vem sendo conquistado pela Bahia Farm na área de influência do Matopiba (região agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). “Ao continuar organizando a Feira para oferecer as melhores condições para as empresas que expõem e para o público que vem comprar e visitar, será um passo natural que venham mais expositores de outros países e agricultores de todo Matopiba para explorar o que há de melhor na Feira”, avalia a coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, que ressaltou a vinda de 15% de novos expositores, muitos de países como Alemanha, Espanha e Estados Unidos, além do retorno de 10% dos que passaram por outras edições da Feira.

A 13ª edição da Bahia Farm Show também recebeu expositores de setores diferentes do agronegócio, a exemplo de produtos e serviços dos ramos imobiliário e de entretenimento, e gerou três mil empregos diretos e indiretos. A próxima edição já está confirmada, e será realizada de 29 de maio a 02 de junho de 2018.