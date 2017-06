Os vencedores passam de forma direta para as semifinais do campeonato

Após a última rodada do 1º Campeonato de Futebol Amador de Araguaína, oito equipes seguem firmes na disputa pelas quatro vagas da semifinal. Seis equipes conquistaram dentro de campo o direito a disputar a competição: Juventus, Clube dos XXX, Operário, Novo Horizonte, Itapuã Barros/Porronca e Credo/Boleiros. As outras duas (Brasil Central e Itapuã) ganharam o direito através de sorteio após terem perdido seus confrontos.

Os jogos das oitavas de final iniciam nesta quinta-feira, 8, às 19h30, no Estádio Gauchão, quando se enfrentam Juventus e Clube dos XXX. No sábado, dia 10, três partidas fecham a rodada. No campo do Setor Barros, às 16 horas, jogam Brasil Central e Operário. Já no Estádio Gauchão acontece uma rodada dupla: no primeiro jogo, às 16 horas, duelam Novo Horizonte e Itapuã; e às 18 horas jogam Barros/Porronca e Credo/Boleiros.

Os vencedores passam de forma direta para as semifinais do campeonato. Os jogos dessa fase estão previstos para acontecer no sábado dia 17, em locais e horários a serem definidos.

Oitavas de final

Dia 8 (quinta-feira)

19h30 - Juventus x Clube dos XXX (Estádio Gauchão).

Dia 10 (sábado)

16h - Brasil Central x Operário (Campo do Setor Barros);

16h - Novo Horizonte x Itapuã (Estádio Gauchão);

18h - Barros/Porronca x Credo/Boleiros (Estádio Gauchão).