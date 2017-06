O trecho da rodovia TO-134 entre Angico e Luzinópolis está recebendo obras de reconstrução asfáltica desde a sua base. Para a realização das obras deste trecho estão sendo investidos cerca de R$ 7,2 milhões de um total no valor R$ 88,4 milhões do contrato nº 010/2016.

O montante contempla, ainda, mais 17 trechos na região do Bico do Papagaio. Os serviços fazem parte do Contrato de Reabilitação e Manutenção de rodovias (Crema), no Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável (PDRIS).

A reconstrução está bem adiantada nos 24,33 quilômetros de extensão entre os dois municípios. O trecho já está a base pronta e quase todo o Tratamento Superficial Duplo (TSD) pronto. O TSD são duas camadas que compõem parte da capa asfáltica para receber o micro revestimento.

A obra encurtou em quase uma hora, o tempo que os condutores levavam entre uma cidade e outra devido a buraqueira na antiga pista. Após esses serviços a Construtora Jurema Ltda ainda fará a sinalização horizontal e vertical. Esta última inclui placas de sinalização e também os marcos quilométricos.