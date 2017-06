Os estudantes do ensino médio das escolas publicas têm até a próxima sexta-feira, 9, para se inscreverem no Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2017. A iniciativa da Câmara dos Deputados, apoiada no Tocantins pela Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, oportuniza aos selecionados vivenciarem o trabalho dos deputados federais numa Jornada Parlamentar, durante uma semana, em Brasília.

Para participar, os interessados em ocupar uma vaga no legislativo jovem 2017 devem elaborar um projeto de lei, de sua autoria, sobre a realidade brasileira, observando os problemas que precisam de solução, propondo possíveis alternativas em formato de proposição legislativa.

De acordo com a técnica da Seduc e coordenadora estadual do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), Vaneide Labres, a pasta realizou uma mobilização intensa nas escolas do Estado.

“Fizemos uma grande divulgação em todas as regiões do Tocantins, por meio das Diretorias Regionais de Educação. Já recebemos um número expressivo de projetos, mas inda há tempo para quem deseja se inscrever”, ressalta.

Além de contribuir para a divulgação do programa, a Seduc também conduz a etapa de pré-seleção das inscrições recebidas no Estado e participa da execução do PJB em setembro, por meio do coordenador estadual, que acompanha, em tempo integral, os estudantes selecionados, durante sua permanência em Brasília.

Inscrição

Após elaborar a proposição legislativa, o aluno deve encaminhá-la juntamente com ficha de inscrição à coordenação estadual do PJB, para o endereço eletrônico: tocantins.pjb2017@gmail.com, ou enviar pelos correios, endereçado à Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes - Gerência de Projetos Educacionais, Ed. Jocelino Pinto, Quadra 103 Sul, Av. LO 01, Lote 63 - Palmas - TO CEP: 77.015-028.

Jornada Parlamentar

Os 27 estudantes selecionados, sendo um de cada unidade da federação, participarão, de 25 a 29 de setembro, da Jornada Parlamentar, que muito se assemelha ao processo legislativo real, elaborando projetos de leis e debatendo temas de grande importância para o nosso país. Todas as despesas da viagem serão custeadas pelo programa.

Mais informações sobre o PJB 2017 podem ser obtidas na página: www2.camara.leg.br.