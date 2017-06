A Orquestra Sanfônica Amor Perfeito, composta por estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Vila União, prestará homenagem ao “Seu Joaquim Sanfoneiro”, figura conhecida pelas apresentações nas feiras da capital, falecido no início deste mês. A apresentação acontece na próxima sexta, 9, às 19 horas na feira da 304 Sul.

O artista popular Joaquim Conceição de Carvalho era cego de nascença e fez parte do cotidiano dos palmenses, ao lado da esposa Francisca Carvalho, tocando, cantando e pedindo “uma esmola para o ceguinho”. Nas redes sociais, existe uma mobilização para que a Feira da 304 Sul receba o nome dele, visto que este era o lugar onde Seu Joaquim tocava com mais frequência.

De acordo com a diretora da Escola Vila União, Cleizenir Divina dos Santos, canções nordestinas comporão o repertório da apresentação, em reverência ao homenageado natural da Paraíba. “A nossa intenção é lembrar a alegria que esse artista trazia para as feiras de Palmas com sua sanfona. Como este é o principal instrumento da nossa orquestra as pessoas começaram a nos fazer alguns pedidos e resolvemos então fazer essa homenagem com muito carinho”, ressaltou.

A Orquestra Sanfônica Amor Perfeito existe há quatro anos e beneficia mais de 50 alunos da escola com idades entre 13 e 19 anos. O projeto pioneiro no Tocantins tem como objetivo valorizar a arte do acordeom e fortalecer a música popular brasileira. A orquestra é coordenada pelo maestro Moacir José e o produtor cultural Mauredson Silva.