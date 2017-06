Na última quarta-feira, 7,o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em conjunto com os guardas-parque do Naturatins, recolheu 12 tartarugas (quelônios) que foram capturadas ilegalmente, no rio Araguaia, município de Caseara. Os agentes ainda apreenderam diversas boias aquáticas e 600 metros de rede de pesca. A ação ocorreu durante a Operação Cantão realizada em conjunto pelos dois órgãos.

Durante uma blitz aquática, a equipe de policiais militares encontrou um barco no leito do rio Araguaia e nele continha 12 tartarugas, capturadas sem a devida licença ambiental, 600 metros de rede de pesca e 50 boias aquáticas. No barco estavam dois indígenas.

Os animais foram recolhidos e as boias apreendidas. Em seguida, os quelônios foram soltos em seu habitat.