As inscrições para os cursos técnicos do Campus Palmas, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), terminam no próximo domingo, dia 11 de junho. Os interessados em participar do processo seletivo , que oferece 210 vagas, devem realizar a inscrição pelo site palmas.ifto.edu.br.

São oferecidas vagas para os cursos técnicos de Agrimensura (30 vagas), Automação Industrial (30 vagas), Edificações (40 vagas), Eletrotécnica (30 vagas), Secretariado (40 vagas) e Segurança do Trabalho (40 vagas). O valor da taxa de inscrição é de apenas 20,00 (vinte reais) e a mesma deve ser paga via boleto bancário até o dia 12 de junho. A prova acontece no dia 18 de junho.

Os cursos técnicos ofertados pelo Campus Palmas têm duração de um ano e meio e são uma oportunidade para quem quer se capacitar gratuitamente e de forma rápida e eficiente para o mercado de trabalho. Para realizar o curso o candidato deve possuir o Ensino Médio completo.