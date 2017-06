Uma ação de combate ao tráfico de drogas, deflagrada durante toda essa quinta-feira, 8, por policiais civis da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc), sob o comando do delegado Guilherme Rocha Martins e com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), resultou na apreensão de aproximadamente 30 kg de maconha e na prisão de Claudemir P. da S., vulgo “Polegar”, 31 anos e João L. D. dos S., vulgo “Boiadeiro”, 42 anos.

Conforme o delegado Guilherme, a ação se deu em decorrência de monitoramentos de operação em andamento na Denarc, onde foi identificado um traficante de nome Claudemir P., vulgo Polegar, o qual comercializava expressiva quantidade de drogas em Palmas e cidades vizinhas. Ainda durante as investigações foi identificada a pessoa de João L. D., que atuaria como gerente de Polegar e também era o responsável pela entrega de drogas do mesmo.

Diante disso, na manhã de quinta-feira, foi monitorado um endereço na Quadra 1304 sul, o qual era ocupado por João e mantido por Polegar como local de armazenamento de entorpecentes. Os policiais civis, que já estavam monitorando João, o seguiram quando o mesmo saiu carregando uma sacola para realizar uma entrega de drogas nas imediações da Quadra 210 Sul. Após ser abordado, os agentes encontrara em poder do indivíduo 2 kg de maconha.

Em seguida, os policiais civis deslocaram-se ao endereço, na Quadra 1304 sul, onde localizaram e apreenderam dezenas de tabletes de maconha, bem como balança de precisão e insumos para embalagem da droga. Logo após, a equipe de policiais da Denarc deslocou-se a casa de polegar, onde estava apenas sua esposa Taires L. P. de S., 28 anos. Ao realizar buscas no interior do imóvel, os agentes localizaram, 30 kg de maconha, escondidos sobre o guarda-roupas do casal. Desta maneira, a mulher foi conduzida a sede da Denarc e autuada por associação para o trafico de drogas.

Os agentes obtiveram informações de que polegar iria a Miracema entregar drogas, fato confirmado por João Luiz e, deste modo, montaram barreira, em uma das entradas de Palmas e realizaram a abordagem de um veículo VW Polo, de cor prata, o qual era conduzido por polegar. No bagageiro do carro, os agentes encontraram e apreenderam 2 kg de maconha, além de vários contatos estabelecidos entre Polegar e João L..

Diante dos fatos, João L., Claudemir e Taires foram conduzidos à sede da Denarc, onde os dois homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos cabíveis, ambos foram recolhidos à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.