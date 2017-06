A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) apoia a primeira edição do Café & Conhecimento, evento que acontece na próxima quarta-feira, 14/06, a partir de 8 horas, no auditório do Centro de Educação e Tecnologia do Senai (CETEC) em Palmas. A realização é da Associação dos Administradores do Tocantins (ATAD) com apoio da Associação dos Advogados do Tocantins (ATA). O evento coloca em discussão, por meio de palestras e debates, os temas Auditoria da Dívida Pública e Gestão e Inovação. O presidente da Fieto, Roberto Pires, e o deputado Federal, César Halum, participam do evento.

A primeira palestra será proferida pelo economista Rodrigo Ávila que falará sobre o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, associação sem fins lucrativos aberta à participação de todas as entidades e cidadãos. A Associação investiga o endividamento público brasileiro – interno e externo – visando promover uma auditoria que se denomina cidadã, exatamente pelo fato de estar sendo realizada por cidadãos e para os cidadãos. Ávila participa da associação desde 2002 e trará à discussão temas como a taxa de juros, conjuntura econômica e a dívida pública.

O segundo tema é Gestão e Inovação e será abordado pelo professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade da Força Aérea (Unifa), coronel Afonso Farias de Sousa Júnior. Graduado em Ciências Contábeis (Unifor) e em Ciências da Logística (Academia da Força Aérea - São Paulo) é mestre em Administração Pública e doutor em Desenvolvimento Sustentável, pela Universidade de Brasília.

César Halum, que é membro do corpo diretivo da Frente Parlamentar Mista Pela Auditoria da Dívida Pública com Participação Popular da Câmara dos Deputados, modera em seguida um painel para fechar a discussão sobre os temas. Ele apresentou proposta solicitando ao Banco Central e Ministério da Fazenda documentos específicos sobre o tema.

Programação

8h00 – Café da manhã

9h – Abertura oficial - presidente da Fieto

9h15 – Palestra Auditoria da Dívida Pública – Palestrante Rodrigo Ávila

9h45 – Palestra Gestão e Inovação – Palestrante Afonso Farias de Souza Junior

10h15 – Painel com moderador Dep. Fed. César Halum