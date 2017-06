Eleito como membro do Conselho Fiscal do Parlamento Amazônico, o deputado Wanderlei Barbosa (SD) assumirá, junto aos escolhidos da nova diretoria do colegiado, o compromisso de buscar soluções para os principais problemas que atingem a população da Amazônia Legal, e melhorias para o fortalecimento da região. A eleição foi realizada na quarta-feira, dia 7, durante Conferência Nacional da Unale.

Composto por cinco membros, o Conselho Fiscal também terá como integrantes os parlamentares Jorge Everton (PMDB-RR), Aurelina Medeiros (PTN-RR), Carlos Alberto (PRB-AM) e Edna Auzier (PSD-AP). A nova diretoria será conduzida pelo deputado Gerson Chagas (PRTB-RR), que ocupará a presidência do Parlamento Amazônico por um ano. A posse acontecerá no próximo mês de agosto, em Roraima.

O Parlamento Amazônico tem por objetivo discutir temas de interesse dos nove Estados que compõem a Amazônia brasileira. Uma das principais demandas da nova diretoria do colegiado será a busca de melhorias para o transporte aéreo e rodoviário e para o setor de energia elétrica.

Com a nova composição assumem também o 1º vice-presidente, Ribamar Araújo (PR-RO), o 2º vice-presidente, Wellington do Curso (PP-MA), o 3º vice-presidente, Jory Oeiras (PRB-AP) e o 4º vice-presidente, Sinésio Campos (PT-AM), atual presidente do Parlamento Amazônico até agosto.