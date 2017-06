A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc), prendeu na noite dessa sexta-feira, 9, Marcos O. G. H., 26 anos de idade, acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Na mesma ação, os policiais civis comandados pelo delegado Guilherme Rocha Martins, aprenderam em poder do indivíduo, aproximadamente 450 comprimidos de ecstasy das variedades MDMA, MDX, Mtilona e Skank, além de certa quantia em dinheiro, proveniente do tráfico de drogas.

Segundo o delegado Guilherme, a ação que resultou na prisão de Marcos foi deflagrada após a Denarc receber denúncias de que o indivíduo estaria comercializando drogas na capital e que ele seria responsável por abastecer, com drogas sintéticas, bares e baladas da Capital.

Após realizar o monitoramento do indivíduo, os policiais civis realizaram a abordagem do mesmo quando ele se encontrava em uma das avenidas do centro de Palmas. Com ele, os agentes localizaram cerca de 100 comprimidos de ecstasy. Em seguida, os policiais civis foram até a casa do suspeito, localizada na Quadra 403 Sul, onde após buscas, localizaram a apreenderam aproximadamente mais 350 comprimidos de droga sintética, além de R$ 1220,00, em dinheiro.

Marcos foi conduzido à sede da Denarc, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e, logo após, foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.