Em audiência com a secretária estadual de Educação, Wanessa Zavarese Sechim juntamente com a diretora regional de Educação de Gurupi, Sonia Maria Dal Molin Machado, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Glauber de Oliveira Santos, e o chefe do Estado Maior, coronel Edvan de Jesus Silva, a deputada federal Josi Nunes (PMDB/TO) articulou a viabilidade de implantação do Colégio Militar em Gurupi. A reunião aconteceu na última sexta-feira, 9.

Na ocasião, a parlamentar explicou que a demanda é uma reinvindicação da comunidade gurupiense que espera por uma unidade do colégio na cidade. “Recebo frequentemente vários pedidos de pais que querem que seus filhos estudem no colégio militar. Por isso, propus este encontro para definirmos o que é necessário para que o município de Gurupi possa ser contemplado”, comentou Josi Nunes.

De acordo com a deputada, durante a audiência foi decidido que o próximo passo será definir o local onde poderá funcionar o Colégio. Inicialmente, a ideia é realizar uma reunião com a comunidade docente e discente para tratar sobre a proposta de ensino. “Nosso objetivo é que já no primeiro semestre de 2018 o Colégio Militar esteja funcionando e que seja referência de ensino”, completou a parlamentar.

Vale ressaltar, que a proposta de implantação do Colégio Militar em Gurupi já foi autorizada pelo governador Marcelo Miranda.