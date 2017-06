Com um investimento de R$ 1,2 milhão, o governador Marcelo Miranda entregou na manhã desta terça-feira, 13, veículos e equipamentos de informática que irão subsidiar o trabalho dos extensionistas rurais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), unidade central, e as regionais de Araguatins, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Taguatinga.

Durante a solenidade, Marcelo Miranda destacou a importância da agricultura familiar para economia. “Quero as mesmas oportunidades para os trabalhadores rurais: sejam assentados, quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, povos indígenas, além de agricultores de médio e de grande porte. A agricultura familiar é hoje uma das principais atividades da nossa economia”, disse.

Ele ainda defendeu a importância do trabalho do Governo do Estado por meio de parcerias. “Trazemos essas melhorias graças às parcerias: Governo do Estado, de emendas parlamentares, da união com a KFW (Agência Alemã de Cooperação Financeira), e não poderia deixar de citar, aqui, a parceria com o Governo Federal”.

Foram entregues um micro-ônibus, com capacidade de 28 lugares; duas caminhonetes L200/Triton, e 15 carros modelo Gol. Além de 150 computadores, 160 monitores de Led, 159 nobreaks, 20 estabilizadores e 15 ultrabooks. “Quem vai ganhar com isso são os agricultores familiares que terão condições de produzir cada vez mais. A população também ganha porque passa a ter acesso a um alimento com mais qualidade”, destacou o presidente do Ruraltins, Pedro Dias.

São mais de 19 mil famílias em unidades de produção familiar atendidas pelos 702 profissionais do Ruraltins, sendo 419 técnicos extensionistas, de várias formações, que levam aos municípios as políticas públicas dos governos federal e estadual. Trabalho, que, de acordo com a supervisora regional do Ruraltins de Araguatins, Geikla Godinho, será reforçado pelos benefícios entregues. “Agradecemos pelos investimentos recebidos, porque esses investimentos servirão para alavancar ainda mais o trabalho desenvolvido pelo Ruraltins”, ressaltou.

Os bens foram adquiridos por convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Ruraltins e Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), e a Agência Alemã de Cooperação Financeira (KFW), para execução das ações do Projeto Cerrado-Jalapão. E ainda investimentos do Tesouro Estadual, via emendas parlamentares, e recursos do próprio Ruraltins.

Cooperação Técnica

Durante o evento foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Ruraltins e a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para que os alunos do curso de Tecnologia da Informação, matriculados na instituição de ensino, possam realizar projeto de extensão universitária, na forma de apoio técnico no desenvolvimento e no suporte de plataformas tecnológicas.

A reitora em exercício da Unitins, Suely Quixabeira, explicou como o projeto será executado ao longo de dois anos. “Os alunos selecionados vão desenvolver plataformas tecnológicas para qualificar ainda mais os serviços prestados pelo Ruraltins junto aos produtores rurais. Esses alunos também irão capacitar os profissionais para utilizarem as plataformas”, disse.

Projeto Cerrado-Jalapão

O Projeto “Prevenção, Controle e Monitoramento de Queimadas Irregulares e Incêndios Florestais no Cerrado”, conhecido como Projeto Cerrado-Jalapão, é fruto da cooperação entre Brasil e Alemanha e visa aprimorar o Manejo Integrado do Fogo (MIF) no Cerrado, contribuindo para a conservação da biodiversidade, para a manutenção do bioma como um sumidouro de carbono de relevância global e para a redução de emissões de gases de efeito estufa.

Presenças

Participaram da solenidade secretários de Estado, prefeitos dos municípios com as unidades do Ruraltins contempladas. O deputado federal Cesar Halum; os deputados estaduais Valderez Castelo Branco, Toinho Andrade e Alan Barbiero, além da equipe do Ruraltins.